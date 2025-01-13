İçişleri Bakanlığı kırsal kesim arsalarının satılamayacağı ve devredilemeyeceğini açıkladı

 İçişleri Bakanlığı, idare tarafından hak sahiplerine tahsis edilen kırsal kesim arsalarının hiçbir şekilde satılamayacağı ve devredilemeyeceğini açıkladı. 

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13/01/2025

İçişleri Bakanlığı kırsal kesim arsalarının satılamayacağı ve devredilemeyeceğini açıkladı

 İçişleri Bakanlığı, idare tarafından hak sahiplerine tahsis edilen kırsal kesim arsalarının hiçbir şekilde satılamayacağı ve devredilemeyeceğini açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu kuralları ihlal edenlerin mahkumiyetleri halinde 20 aylık asgari ücret tutarına kadar para cezası veya 1 yıl hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekleri uyarısında bulundu.

Bakanlığa ulaşan ihbarlar doğrultusunda, bazı tasdik memurları ve avukatların kırsal kesim arsalarının satış veya devrine ilişkin belge düzenledikleri veya işlem yaptıklarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin tespit edilmesi halinde aleyhlerine yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

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TAGS: İçişleri Bakanlığı, kırsal kesim arsaları
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