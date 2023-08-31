İçişleri Bakanlığı kırsal kesim arsalarıyla ilgili açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı, kırsal kesim arsaları hak sahipliği belgeleri hakkında kamuoyuna yansıyan haberlere yönelik önemli açıklama yaptı.

İşte o açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığı olarak, kamuoyuna yansıyan şekliyle bir kısım köylerimizde vatandaşlarımıza daha önceden verilen haksahipliği belgeleri konusunda açıklama yapmak zaruri olmuştur.

İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme İdaremiz tarafından Kırsal Kesim Arsası rezervi olarak ayrılmış olan bölgelerde, Kırsal Kesim Arsası Haksahipliğinde öncelik, o köyde yaşayan ve/veya adı geçen köy kökeni olan vatandaşlarımızındır.

Kendi yerleşim yeri olmamasına rağmen daha önceden haksahipliği müracaatı ve/veya belgesi almış olan kişilere yönelik bakanlığımızın yaptığı araştırma sonucunda, Kırsal Kesim arsası kaynağı olmayan bölgelerden haksahipliği dağıtıldığı tespit edilmiştir. Bu şartlarda kamuoyuna yansıyan söz konusu köylerimizde yaşamayan vatandaşlarımıza verilen haksahipliiği belgelerinin bir geçerliliği yoktur. Bu hususta gerekli adımlar atılmıştır.

Mevcut durumda olan vatandaşlarımızın haksahiplikleri ancak İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme İdaremiz tarafından kendi yerleşim bölgelerinde Kırsal Kesim Arsaları açıldığı zaman değerlendirmeye alınacaktır.

İçişleri Bakanlığı olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kendi bölgelerinde en temel hak olan barınma ihtiyacına cevap vermek, kendi topraklarına kök salmalarını sağlamak amacıyla; kırsal kesim haksahipliği ve sosyal konut projelerimiz bölgesel ihtiyaç analizleri çerçevesinde değerlendirilecek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kendi yerleşim bölgelerinden haksahipliliği verilecektir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, ihtiyaç sahiplerine konut imkanı yaratacak şekilde, sosyal adalet ve fırsat eşitliği göz edilerek, yasal mevzuata uygun şekilde yürütülecektir."