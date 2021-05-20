İçişleri Bakanlığı: Rezerv tarımsal kaynaklar mevsimlik olarak kiralanacak

İçişleri Bakanlığı İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası uyarınca rezerv tarımsal kaynakların mevsimlik olarak kiralanacağını duyurdu.

İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre kiralama 1 Eylül 2021 – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında bir yıllığına olacak.

Müracaatların 24 Mayıs-9 Temmuz tarihleri arasında mesai saatleri içinde İskân ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şubelerinden temin edilecek Tarımsal Kaynak Talep Formu ile yapılacağı ifade edilen açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl müracaatların ilgili Tarımsal Kaza Şube Amirlikleri’nin giriş kapılarında bulunan müracaat teslim kutularına atılmak ve müracaat teslim defterini doldurmak suretiyle teslim edileceği açıklandı.

Müracaatların şahsen yapılması ve müracaat formuna e kimlik kartı fotokopisi, 2020-2021 yılı icar mukavelesi fotokopisi (eski kiracılar için) eklenmesi gerekiyor.

Eksik belgeli, yanlış beyan yapılmış veya eksik bilgi içeren başvurular kabul edilmeyecek ve geçmiş yıllardan kira borcu olanlara kira borçlarını ödemeden kiralama yapılmayacak.

Açıklamada, “Bu nedenle geçmiş yıllardan kira borcu olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine müracaat ederek, geçmiş borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında müracaatta bulunmayan veya müracaatta bulunduğu halde geçmiş borçlarını ödemediği tespit edilen kişilere 2021-2022 sezonu için kira yapılmayacaktı” denildi.

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20/05/2021 15:01