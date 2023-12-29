İçişleri Bakanlığı, şehit çocuğu arsa tapularının hazır olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Metehan bölgesinde bulunan Güzelyurt Şehit Çocuğu Arsalarında 1. Etap tapu belgeleri dağıtım aşamasına geldi.

“Başbakanımız Ünal Üstel’in kararlı tutumu, ilgili Bakanlıkların etkin çalışmaları sonucu uzun yıllardır devam eden arsalarla ilgili yatırım sorunları aşıldı; alt yapı tamamlandı ve hak sahiplerine tapularının verilmesi noktasına gelinmiştir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, 2’nci etabın tapularının verilmesi için yapılan çalışmaların da yakında tamamlanacağı ve hak sahiplerine tapu teslim işlemlerinin başlatma tarihinin de bildirileceği kaydedildi.

Metehan bölgesinde bulunan Şehit Çocuğu Arsaları alt yapı çalışmalarının ilk olarak 2014 yılında 34 bin 600 TL tutarındaki stabilize yol ve alt temel işleri ihalesiyle başladığı kaydedilen açıklamada, 2015 yılında 266 bin 970 TL tutarındaki ihale ile stabilize yolları tamamlanan Kermiya Şehit Çocukları arsalarının elektrik ihalesine de çıkılarak elektrik alt yapısının da tamamlandığı belirtildi.

2019 yılında ise 4 milyon 930 bin 928 TL tutarındaki ihale ile kanalizasyon ihalesi başlatılarak aynı yılın sonlarında tamamlandığı ve 2021 yılında 9 milyon 480 bin 268 TL tutarındaki ihaleyle Kermiya Şehit Çocukları arsaları yol, içme ve kullanma suyu ve telefon yapım işleri ihalesine çıkılarak 2022 yılında tamamlandığı kaydedildi.

2022 tarihinde 7milyon 778 bin 619 TL tutarındaki ihaleyle Kermiya Şehit Çocuğu Arsaları parsel yollarına ait asfalt yapım işine çıkıldığı ve ihalede ek iş talebi ile geçmişten kalan eksik su ve kanalizasyon yapımı da bu ihaleye eklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İçişleri Bakanlığı olarak hükümetin uzun yıllardır devam eden bir sorunu daha geride bırakarak vatandaşına, özellikle de şehit çocuklarına verdiği sözün yerine getirilmesinden dolayı mutluluk duymaktayız.

Ayrıca kırsal kesim arsalarının devam eden sorunlarının aşılması için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Vatandaşların konut sahibi olması özellikle de gençlerin sosyal konut edinebilmeleri üzerinde de önemle durduklarını bu konuda yapılan çalışmaların da yakında sonuçlanması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.”