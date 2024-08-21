İçişleri Bakanlığı vatandaşın dilekçesine yanıt süresini aştı!

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), İçişleri Bakanlığı’nın Erdoğan Şahiner isimli vatandaşın şikayet dilekçesine Anayasa ve İyi İdare Yasası’ndaki 30 günlük süreye uymayarak geç cevap verdiğini ve böylece Anayasa ve yasaya aykırı davrandığını bildirdi.

Ombudsman İlkan Varol, Erdoğan Şahiner isimli vatandaşın başvurusuyla ilgili raporunu yayımladı.

Varol raporda, Erdoğan Şahiner isimli vatandaşın, “Yedidalga köyünde bulunan gayrimenkulüne gerekli izinleri aldıktan sonra bir konut yaptığını, gayrimenkulünün yanından geçen yolun daha sonra yapılan ölçümler sonucunda gayrimenkulünün içinden geçtiğini öğrendiğini, bu durumla ilgili 19 Ağustos 2016, 22 Haziran 2018 ve 3 Haziran 2020 tarihlerinde dilekçelerle İçişleri Bakanlığına müracaat ettiğini ve herhangi bir sonuç almadığını” iddia ederek konunun daire tarafından soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.

Varol, yapılan başvuru üzerine konunun “38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası” kuralları çerçevesinde incelendiğini ve şu raporun hazırlandığını kaydetti:

“Sayın Erdoğan Şahiner’in Dairemize yapmış olduğu başvuruda konunun daha sağlıklı değerlendirilebilmesi KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden konuyla ilgili bilgiler istenmiştir.

KKTC İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğünden 02 Mart 2023 tarihli cevaben gelen yazıda Sayın Erdoğan Şahiner’in konusunun İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından tezekkür edilmiş olduğunu, Sayın Erdoğan Şahiner’in 22 Haziran 2018 tarihli dilekçesini İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörlüğüne yapmış olduğunu ilgili Dairenin de 25 Eylül 2019 tarihinde Genel Koordinatörlüğe cevap vermiş olduğunun tespit edildiğini, Sayın Şahiner’in 19 Ağustos 2016 tarihli ve 3 Haziran 2020 tarihli dilekçeleri ise karar üretmek amacıyla İskan Komitesine aktarıldığını ve bir karar alındığını alınan kararın İskan Komitesi tarafından 5 Ocak 2023 tarih ve İKMÖ.0.00-363/01-22/E.6409 sayılı yazı ile ilgili şahsın bilgisine sunulduğunu, ilk etapta yapılması planlanan yolun Sayın Erdoğan Şahiner’e ait 370/1/1/3 numaralı parselin içinden değil bir hata sonucu başka bir şahsa tahsisli olan 370/2/1 numaralı parselin ortasından geçerek parseli ikiye böldüğünü. Sayın Erdoğan Şahiner’in sorununu çözebilmek amacıyla kendisine ait koçanlı malı olan 370/1/1/3 numaralı parsel ile Sayın Nuri Özkan adına tahsisli konut ve arazinin yer aldığı 370/2/1 numaralı parsel ve Sayın Kemal Çolak adına tahsisli konut ve arazinin yer aldığı 359/1 numaralı parseldeki sorunlar ile birlikte değerlendirilip konu İskan Komitesine aktarılmış olduğunu ve Komitenin de 8 Kasım 2022 tarih ve İS.KOM 783/2022 sayılı bir karar aldığını bahse konu kararda Sayın Erdoğan Şahiner’in koçanlı taşınmazı olan 370/1/3 numaralı parsele konut ve/veya bina yapmak suretiyle Sayın Nuri Özkan’a ait tahsisli olan 370/2/1 numaralı parseli ve orada bulunan yolu ihlal etmiş olmakla birlikte bu konutu ve/veya binayı korumak amacı ile yol Şehir Planlama Dairesinin de onayı alınarak iptal edilmiş ve yeni bir yol işaretlenerek haritaya mevcut yol olarak işlenmesi sağlanmış bununla birlikte haritada gösterilen ve yaklaşık 667 metrekare olan alan da Sayın Erdoğan Şahiner’in alanına eklenmesi sağlanarak Sayın Şahiner’in mağdur edilmediğini aksine bilerek ve/veya bilmeyerek yapmış olduğu işgal ve/veya ihlalin korunmuş olduğunu ve Sayın Şahiner’e takriben 667 metrekarelik bir alanın da verildiğini belirtmiştir."

Ombudsman raporunda, KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesinde dilekçe hakkının ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinde kişilerin kendileri veya kamu ile dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkının düzenlendiğine işaret edilerek söz konusu maddelere de yer verildi.

Erdoğan Şahiner’in şikayetiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'na sunduğu 19 Ağustos 2016, 22 Haziran 2018 ve 3 Haziran 2020 tarihli dilekçelerinin İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından tezekkür edilip değerlendirildikten sonra 8 Kasım 2022'de İskan Komitesinin aldığı karar sonucunda neticelendirildiği ve 5 Ocak 2023'te kendisine yazılı olarak sunulduğunun tespit edildiği kaydedilen raporun sonunda şu ifadeler yer aldı:

"KKTC İçişleri Bakanlığı KKTC Anayasası’nın 76’ıncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi tahtında belirtilen 30 günlük sürelere uymayarak Sayın Şahiner’in alındı belgesi karşılığı yapmış olduğu dilekçelerine geç cevap vermiştir.

İdare, Sayın Erşahin’in dilekçesine zamanında cevap vermeyerek KKTC Anayasası’nın 76 maddesi ve 27/2023 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15 maddesinin 3’üncü fıkrasına aykırı davranmıştır.”