İçişleri Bakanlığı: Yazım hatası yapıldı

İçişleri Bakanlığından Bilgi Maaşoğlu’nun KKTC yurttaşlığa alınması için hazırlanan önerge yazımında Maaşoğlu’nun doğum tarihinde yazım hatası oluştuğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-1) 1116-2022 sayılı ve bakanlığımızın 1542/2022 nolu önergesi ile KKTC Yurttaşlığına alınan Bilgi Maaşoğlu’nun önerge yazılımında doğum tarihinde yazım hatası oluşmuştur. Esasen 20.02.1953 Kilis doğumlu olan Kıbrıs Gazimiz Bilgi Maaşoğlu’nun doğum tarihi sehven 20.02.1983 olarak yazılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bakanlığımızın ilgili bölümü tarafından Bilgi Maaşoğlu’nun önergesinde oluşan yazım hatası kısa sürede tadilat önergesi hazırlanarak düzeltilecektir. Sehven yaşanan bu yazım hatasından dolayı öncelikle Kıbrıs Gazimiz Bilgi Maaşoğlu’ndan ve kamuoyundan özür diliyoruz” denildi.

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21/10/2022 10:07