İçişleri Bakanlığı Yetkili Ağzı Yalanladı

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13/10/2021

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İçişleri Bakanlığı Yetkili Ağzı Yalanladı

Türkiye İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye giriş yasağı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Son günlerde Akıncı'nın Türkiye'ye giriş yasağı olduğu yönündeki yayınların Twitter üzerinden sorulması üzerine Çataklı, "bu kesinlikle bir yalandır" cevabını verdi. Çataklı'nın Türkiye İçişleri Bakanlığı'nda yetkili bir ağız olarak bu cevabı vermesi son günlerdeki iddiaların yalanlanması demek.

13/10/2021 15:43
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TAGS: İsmail Çataklı, Türkiye İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mustafa akıncı, türkiye, giriş yasağı, haber,
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