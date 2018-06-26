İçişleri Bakanlığı’dan Derneklere “Tüzüklerinizi Tadil Edin” Çağrısı

İçişleri Bakanlığı, tüm dernekleri tüzüklerini tadil ederek yeniden tescil ettirmek için ilçe kaymakamlıklarına başvurmaya çağırarak, başvuru tarihinin 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakanlık, “Gereğini yapmayan derneklere 1 Ocak 2019 itibarıyla yasanın kendiliğinden sona erme kuralları uygulanacak” uyarısında da bulundu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“23/2016 Dernekler Yasası’nda Geçici 1. madde değiştirilerek 31 Arallık 2017 tarihine kadar tüm derneklerin tüzüklerini tadil ederek söz konusu yasaya uyarlamaları gerektiği hususu 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Tüm dernekler tüzüklerini tadil ederek ilçe kaymakamlıklarına başvuru yapmak zorundadırlar. Tüzüğü, yasanın aradığı şartlara uyan dernekler de başvurularını ilgili ilçe kaymakamlıklarına yapmak zorundadırlar.

31 Aralık 2018 tarihine kadar ilçe kaymakamlıklarına yeni tescil amaçlı başvurularını yapmayan dernekler 1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile yasanın kendiliğinden sona erme kuralları uygulanacaktır.”