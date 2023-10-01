Bakan Yerlikaya: 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu

Ankara Kızılay'da, Meclis'e yakın bölgede, İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından ise 4 el silah sesi duyulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın nedeni ve kaynağı araştırılıyor. Öte yandan bölgeye ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.”

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Meclis'e giriş çıkışlar da tamamen yasaklandı.

TGRT: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA EL BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ

TGRT muhabirinin iddiasına göre, İçişleri Bakanlığı'na el bombalı saldırı düzenlenmek istendi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CNN TÜRK: ROKET SALDIRISI GİRİŞİMİ

CNN Türk muhabiri ise canlı yayında "Roket deniliyor ama henüz net değil. Boş bir hafif ticari araç olduğu söyleniyor. Ayrıca 2 kişinin yaralı olduğu söyleniyor ancak teyide muhtaç" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'e göre önce 4 el silah sesi duyuldu, ardından patlama sesi geldi.

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