İçişleri Bakanlığı'na icra geldi

Lefkoşa’da Maronit Ninos Andoni Yiamakis’e ait bir arazinin eşdeğer karşılığı 1986 yılında Fina Benzin istasyonunun olduğu yere verildiği gerekçesiyle 2014 yılında İç İşleri Bakanlığı mal sahibi Maronit'in varisleri tarafından mahkemeye verildi.

Varisler tazminat davası açarak koçanın iptalini veya tazminat talep etti. İç İşleri Bakanlığı davayı kaybetmesine rağmen iki yıl boyunca ödeme yapmayınca resmi hizmet araçlarına icra geldi.

Bakanlığın bir miktar ödeme yapacağını açıklamasının ardından icra durduruldu.

Davacının avukatı ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un konuyla ilgili bugün görüşme yapacağı, ödenmesi gereken miktarın 560 bin Sterlin ve faizi olduğu öğrenildi.

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14/10/2021 09:18