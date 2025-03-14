İçişleri Bakanlığı’ndan Anastasia Melega Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Prenses Gece Kulübü'nde ölü bulunan Anastasia Melega ile ilgili kamuoyuna resmi açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Melega’nın 04 Ağustos 2023 - 24 Ekim 2023 ve 28 Aralık 2023 - 27 Mart 2024 tarihleri arasında Lipstick Gece Kulübü'nde "konsomatris" olarak çalışma izniyle görev yaptığı ve bu süreçte sosyal sigorta yatırımlarının yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, Melega’nın 14 Şubat 2025 tarihinde Prenses Gece Kulübü’nde çalışmak üzere "ön izinli" olarak 30 günlük vizeyle KKTC’ye giriş yaptığı, ancak sosyal sigorta işlemleri ve çalışma izni sürecinin henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

Yetkililer, bu tarihler dışında Melega’nın KKTC’ye giriş-çıkış yapmadığını, kendisine herhangi bir ek izin verilmediğini ve sigorta kaydı bulunmadığını duyurdu.