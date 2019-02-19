İçişleri Bakanlığından, mahkumlar için yeni proje

Bakanlık internet sayfasından yapılan açıklamada, Mahkûmların Topluma Kazandırılması ve Meslek Edindirilmesi Projesi için İçişleri Bakanlığı olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Merkezi Cezaevi Müdürlüğü ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında işbirliği protokolü imzalandığı belirtilerek, bu çerçevede toplam 9 alanda eğitimi verilmeye başlandığı açıkladı.

Söz konusu alanlar ise şöyle sıralandı; Terzi, Oto Mekanikler, Demircilik, Cilt ve Matbaa, Seramik, Elektrik, Yapıcılık, Dülgerlik ve Berberlik.