İçişleri Bakanlığı’ndan önemli uyarı…

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığından “Komisyon Karşılığı Vatandaşlık” yaptığını iddia eden sahtekâr ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda kamuoyuna uyarı yapıldı.

27 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) Yeni Bakış gazetesinde “Komisyonla Vatandaşlık Verenler Kim?” başlıklı haberin içeriğinde belirtilen ve gazetenin web sayfasında yayınlanan ses kaydı ile komisyon karşılığı vatandaşlık yaptığını söyleyerek muhatabından para almak için gerçek dışı söylem ve iddialar ile kurguladığı yalanlarla gündeme gelen kişi hakkında, Bakanlık Müsteşarlığı gerekli adımların atılması için polis ile istişare ederek, girişimde bulunmuştur.

KKTC vatandaşlığı için Yurttaşlık Yasası uyarınca uygun koşullara haiz olan, başvuru yapmış veya yapacak olan kişilerin, resmi makamların yönlendirmesi, bilgilendirmesi haricinde devlet memuru olmayan kişilerin bu yönde yapacakları açıklamalara ve talep ettikleri, evrak, para veya herhangi bir kişisel bilginin bu tip kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir.

Bu hususlara dikkat edilmesi dolandırıcılıkların önüne geçilmesi bağlamında oldukça önemlidir.

Bu konuda insanlarımızın gerekli dikkati ve hassasiyeti göstermesi, bu tip sahtekârlıklar karşısında durumu derhal polise bildirerek şikâyette bulunmasını rica ederiz. Yeni Bakış gazetesinde bugünkü ses kaydı yayınlanan kişi hakkında yasal soruşturmanın başlatılması için gerekli her türlü adım atılacaktır.

İnsanlarımızın bu tip dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması için bir kez daha kamuoyunu bilgilendirmeyi görev biliriz.

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27/05/2021 20:01