İçki içip kendinden geçen kişiyi diri diri toprağa gömdüler!

Bolivya'da yerli bir halk geleneğinin parçası olarak 'Toprak Ana'ya adak adanan bir törene katılan Victor Hugo Mica Alvarez isimli bir adam, törende alkolün dozunu fazla kaçırınca yatağı sandığı tabutun içine yattı. Ancak adam tabutun Toprak Ana'ya kurban edileceğinden habersizdi.

TABUTLA GÖMMÜŞLER

Tabutla birlikte toprağa diri diri gömülen adam gecenin ilerleyen saatlerinde tuvaletinin gelmesi üzerine uyandı ve bir tabutun içinde olduğunu fark etti.

"YATAĞIMDA OLDUĞUMU SANDIM"

Tabuttan kurtulan Alvarez'in ilk sözleri şu şekilde: "Festivalde dans etmeye gittik. Sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, yatağımda olduğumu sandım, idrar yapmak için kalkmak istedim ve hareket edemedim. Gömüldüğümü anladım, kendi imkanlarımla kurtuldum" dedi.

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12/08/2022 15:22