İçkiye Okkalı Zam!

İçkide Fiyat İstikrar Fonu’nda litre başına okkalı zam geliyor

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23/03/2022

Alkol fiyatı da zam furyasından nasibini alıyor

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İçkiye Okkalı Zam!

İçkide Fiyat İstikrar Fonu’nda litre başına 50 TL zam gelmesi bekleniyor.  

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre,  Fiyat İstikrar Fonu’nun artırılması sonucunda içki fiyatlarına ciddi oranda zam gelecek.

Buna göre, cin, vokta, viski ve tekila’da litre başına 13 TL olan vergi 50 TL

birada 3 TL olan 15 TL,

şarapta 4 TL olan vergi 20 TL,

fıçı birada ise 3.5 TL olan vergi 17.5 TL olacak.

23/03/2022 11:07
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TAGS: İçki, zam, bira, fıçı bira, viski, votka, tekila, cin, okkalı zam, vergi
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