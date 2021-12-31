Hepimiz için Aralık ayı yeni kararlar alma zamanıdır. Wellbeing Uzmanı ve Şef Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda kendi önerilerini bizimle paylaşıyor. İçten dışa Yeni Yıl Hazırlıkları için bize ipuçları veriyor ve ekliyor:

"Yeni yıl; yeni dilekler, yeni hedefler, yeni istekler, yeni beklentiler demek benim için. Ya sizin? Evet dediğinizi duyuyorum. Yeni yıla sağlıklı, iyi bir enerji ile girmek için benim bir kaç önerim olacak size.

Bir çok yılbaşı geleneğimiz, insanların doğanın döngülerine göre zamanı hesapladıkları döneme ait. Bu güne kadar tüm bu ritüeller küçük değişikliklerle bize kadar ulaşmış.

Kendi evimde yaptıklarımdan yola çıkarak bazılarını hatırlatayım, siz altını doldurun, ilgileniyorsanız detaylarını araştırın:

* Yeni yıl, eskileri geride bırakmak ve yenilere kucak açmak demek. Eski veya kullanmadığım eşyaları ihtiyacı olanla paylaşmak hem bana iyi geliyor hem de evde birikmiş eski enerjiyi de temizlediğine inanıyorum. Hiç olmazsa belki bir gün lazım olur diye tuttuğunuz ancak en az bir yıldır hiç kullanmadığınız üç şeyi verin. Yeniye yer açın.

* Bozuk eşyalarımın da bu dönemde bakımını yapıyorum. Yeni yıla bozuk eşyaların eksik enerjileri ile girmeyelim.

* Yeni yıla temiz bir evle başlangıç yapmak önemlidir. Dip köşe temizlik sizi iyi hissettirecek.

* Bu dönem daha sık kırmızı rengi, size şans getirmesi için üzerinizde taşıyabilirsiniz. Küçük bir kırmızı bilekliğim var, Aralık ayı boyunca üzerimde.

* Narın bereketi tüm eve yayılsın. Soframda süs olarak, yemeklerime de lezzet katmak için kullanıyorum. Aynı mantıkla üzüm, sarımsak, incir gibi bütünden çoğalan her yiyecek bereketi çağrıştırır ve soframızda yer vermeliyiz.

* Adaçayının etraftaki kötü enerjileri çektiği ve iyi enerji yaydığı inancı çok yaygın. Mistik bir bitki olan adaçayının yakılarak evde gezdirilmesinin evdeki kötü enerjileri kovduğuna inanılıyor. Hatta iyi bir yıl geçirmeleri için ailemin başlarının üzerinde çevriliyorum.

*Defne yaprağının da kötü enerjileri uzak tuttuğuna inanıldığından aynı amaçla tütsü olarak yakılıyor.

*Bolluğu ve bereketi sembolize eden bir başka yiyecek de mercimektir. Yılbaşı sofranızda yiyecek olarak hazırlamasanız da bir kaseye koyup salonun bir köşesine bırakabilirsiniz."

Pelin Bozkurt Bilgiç'in bizimle paylaştığı yapılacaklar listesi devam ediyor;

*Önce şükür listesi hazırlayın.

*Ardından niyetlerinizi, beklentilerinizi, korkularınızı kağıda dökmek başlı başına şifa veren bir ritüel. Geçen yıl yazdıklarınıza bakıp kendinizle ilgili bir Z raporu almak için de iyi bir yöntem.

*Söz büyüdür. Niyetlerinizi belirlerken, olumlu cümleler kullanmaya özen gösterin.

*Aylardır ertelediğiniz üç şeyi bulup onları en kısa sürede tamamlayarak yeni yıla girmeyi hedefleyin.

*İhmal ettiğiniz aile büyüklerinizi, uzak akrabalarınızı aramak için de harika bir fırsat, değerlendirin. Mutlu ettiğiniz her bir kişi ile siz daha çok mutlu olursunuz.

*Yardım edin. Önce yakın çevrenizde araştırın veya vakıf, dernek gibi güvendiğiniz kuruluşlara bağış yapın.

Geçmiş yıla bakarken yaşadıklarınızı iyi kötü diye ayırmadan size getirdikleri için içtenlikle teşekkür edin.

Tecrübelerinizden biliyorsunuz ki; hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Başımıza gelen her şey öyle olması gerektiği için oldu. Bize bir bir şey öğretmek için yaşandı. Eğer şimdi bunun ne olduğunu bulamazsak tekrar tekrar deneyimlemeye devam ederiz.

Yepyeni deneyimler yaşayacağımız, gelişip değişeceğimiz bir yıl olsun."

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31/12/2021 09:02