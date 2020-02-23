İçtiğiniz su ne kadar sağlıklı

Uzmanlar, bizi her fırsatta günlük su tüketimimize dikkat etmemiz konusunda uyarıyor. Oysa içtiğimiz suyun miktarı kadar sahip olduğu özellikler de sağlığımız için büyük önem arz ediyor… Genellikle göz ardı edilen bu özellikleri İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk şöyle anlattı…

PH DEĞERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Sağlıklı suyun en önemli özelliklerinden biri mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal ve radyoaktif kirlenmeden arınmış yani saf olmasıdır. Ayrıca pH değeri, mineral içeriği, elektron yönünden zengin olmasıdır. Suyun içindeki hidrojen ve hidroksil iyonlarının miktarı, suyun pH'ını belirler. Hidrojen fazla ise su asidik, hidroksil fazla ise alkalidir. Alkali su, yüksek antioksidan özelliğe sahip sudur. Dolayısıyla sağlıklı suyun pH'ı mutlaka 7.4'ün üstünde olmalıdır. Günümüzde içme sularının büyük bir kısmı düşük pH'a yani asidik pH'a sahiptir.

Suyun alkali değeri nasıl artırılır?

Alkali su filtreleri, alkali pH damlaları, alkali su çubuğu gibi araç ve yöntemlerle içme suyunu alkali yapmak mümkündür. Alkali su elde etmenin en kolay ve en ucuz yöntemi ise içilecek suya limon eklemektir. Sabah aç karnına içilen limonlu ılık su güne sağlıklı başlamak için yeterli ve gereklidir. Aynı şekilde suya birkaç damla organik elma sirkesi eklemek de suyun alkali değerini yükseltir.

Alkali ve asidik suyun farkı nedir?

1 – Alkali su içmek, vücutta ortaya çıkan toksik ve asidik kimyasalların eliminasyonunu sağlayarak vücut pH'ının alkali olmasına katkıda bulunur. Asidik su içildiğinde ise vücut kendi alkali rezervlerini kullanarak bu suyu nötr hale getirmeye çalışır.

2 – Alkali su; kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum gibi alkali mineralleri içerdiği için kemikleri korur. Asidik su ise kalsiyum, fosfor ve magnezyumun idrarla atılmasına yol açarak kemikleri zayıflatır..

3 – Alkali su, kandaki oksijen miktarını artırır; negatif iyon yapısıyla hücrelere hızla nüfuz eder ve asidik toksinlerin atılmasını sağlar. Asidik su ise vücuttaki asit yükünü artırır, fazla asit ise yağ olarak depolanır ve kilo alınır.

4 – Bilimsel araştırmalar, pH değeri yüksek suların kanser için engelleyici özellik taşıdıklarını göstermektedir. Kanser hücreleri asidik ortamlarda (pH 4-5) daha hızlı yayılım gösterir. PH değeri yüksek suların içimi ise kanser hücrelerinin yaşayabileceği zemine engel olur.

23/02/2020 13:39