İdam mahkumlarının son istekleri: Tek bir zeytin istedi, sebebi ise herkesi şaşırttı!

Ölüm cezasına çarptırılan mahkumlara genellikle son bir söz, son bir yemek, telefon görüşmesi veya aileleriyle zaman geçirme gibi fırsatlar verilir. Bazı idam mahkumlarının ise son istekleri, sıradışı taleplerle dolu. İşte idam edilmeden önce şaşırtıcı isteklerde bulunan bazı mahkumlar...

JAMES EDWARD SMITH

7 Mart 1983'te Union Hayat Sigortası Şirketi'ni soymaya çalışırken Larry Don Rohus'u öldüren James Edward Smith, ölüm cezasına çarptırıldı.

Annesi Alexine Hamilton, oğlunun kara büyü ve voodooizm nedeniyle beyninin yıkandığını iddia etti.

Daha önce altı ayin cinayetine katıldığı öne sürülen Smith son yemeği için voodoo ritüellerinde kullanılan rhaeakunda kirini istedi, ancak bu isteği kabul edilmedi.

Nihayetinde, 25 Haziran 1990'da son yemeği olarak yoğurt verildi.

DHANANJOY CHATTERJEE

1987'de Parekh ailesi yeni bir daireye taşındı. Yeni binalarının güvenlik görevlisi 22 yaşındaki Dhananjoy Chatterjee'ydi. Chatterjee, ailenin 14 yaşındaki Hetal Parekh'i isimli çocuklarını öldürdü ve idam cezasına çarptırıldı.

Bir hafta süren aramaların ardından yakalanan Chatterjee, cinayet, tecavüz ve hırsızlıktan mahkum edildi.

İdam günü, dini şarkıların çalınmasını istedi. Ayrıca son bir dilek olarak hapishane doktoru Basudeb Mukherjee'nin ayaklarına dokunmak istedi. Dileği kabul edildi.

RONNIE LEE GARDNER

Ronnie Lee Gardner, 9 Ekim 1984’te bir barı soymaya çalışırken barmen Melvyn John Otterstrom’u vurdu. Cinayetle suçlanan Gardner, yargılandığı gün adliyeye bir silah sokarak avukatını öldürdü.

Son yemeği olarak hükümlü biftek, ıstakoz kuyrukları, elmalı turta, vanilyalı dondurma ve 7-Up istedi. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, yemek yerken Yüzüklerin Efendisi film üçlemesini izleme isteğinin yerine getirilmesiydi.

VICTOR HARRY FEGUER

Victor Harry Feguer, 15 Mart 1963’te asılarak idam edildi. Doktor Edward Bartels’i öldürdükten sonra yakalanan Feguer, son isteği olarak sadece bir zeytin talep etti.

İdamından sonra, zeytin çekirdeğinin takım elbisesinin cebinde bulunduğu bildirildi. Bu çekirdeğin, barışın sembolü olan bir zeytin ağacı yetiştirmek için gömülmek istendiği düşünülüyor.