İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı”nı görüştü

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07/03/2025

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı”nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün  Komite Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündemindeki “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde oyladı. Komite’nin bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı ile Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

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