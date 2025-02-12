İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı'nı görüşmeye devam etti

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12/02/2025

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Sosyal Hizmetler Dairesi Yasa Tasarısı'nı görüşmeye devam etti

 Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında, “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ele alınarak madde madde görüşülmeye devam etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre saat 10.00da başlayan UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Ayrıca, UBP Milletvekili Hasan Taçoy da toplantıda yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da komite toplantısında hazır bulundu.

Toplantıya, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden yetkililer katılarak tasarıya ilişkin görüşlerini sundu.

Komitenin, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edeceği belirtildi.

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TAGS: İdari, Kamu, Sağlık İşleri Komitesi
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