İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ilk olarak gündeminde bulunan, “Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite, daha sonra gündeminde bulunan, “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, son olarak gündeminde bulunan “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve genel görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Personel Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, KKTC Başsavcılık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Tıp Laboratuvar Uzmanlar Derneği ve Kıbrıs Türk Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nden yetkililer komiteye görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısına ayrıca Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.