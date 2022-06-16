İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün yaptığı toplantıda “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı onayladı. “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da ele alan komite, bu konudaki çalışmalarını sürdürecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nın maddeler üzerindeki görüşmesini tamamlayarak, bahse konu Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın genel gerekçesi şöyle;

“6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nda yapılan değişiklikle, mezkur yasa içerisinde oluşturulan Kurul'a atanacak olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin görev sürelerinin dolması halinde yeniden atanabilmelerine ilişkin kuralların düzenlenmesi amaçlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

“Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Komite, daha sonra gündeminde bulunan “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın maddeler üzerindeki görüşmesini tamamlayarak, oybirliğiyle onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Öğretmenler (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:

“Okullarımızda artan öğrenci sayısından dolayı ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı yanında yeni açılan ve/veya açılacak olan okullarda öğretmen ihtiyacı doğması sebebiyle hazırlanan bu Yasa Tasarısı öğretmen kadro sayıları artırılarak halen mevcut öğretmen ihtiyacının ve gelecek yıllarda oluşması muhtemel öğretmen ihtiyacının giderilmesini amaçlamaktadır.”

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Personel Dairesi ve KTÖS’den yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam ediyor.

Komite ilgili Yasa Tasarısı hakkındaki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:

“45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; Cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.”

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, Merkezi Cezaevi, Polis Genel Müdürlüğü, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

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16/06/2022 18:06