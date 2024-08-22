İddialar asılsız, cezaevinde uyuşturucu yok

Uyuşturucu kullanımı ve farklı bir çok suçtan yargılanan zanlı Enver Algun’un mahkemede gündeme getirdiği “koğuşumda uyuşturucu kullanılıyor” iddiaları asılsız çıktı.

Algun, koğuşta uyuşturucu kullanıldığını, bu nedenle farklı bir koğuşa aktarılmak istediğini mahkemenin bilgisine getirmişti.

Algun’un iddialarının araştırılmasını isteyen Yargıç Nuray Necdet, hem polise, hem de cezaevi yönetimine talimat verdi.

Algun’un kaldığı koğuş dahil, tüm Uyuştırucu hükümlüsü ve tutuklularının kaldığı koğuşlar gardiyanlar tarafından didik didik arandı. Yapılan aramalarda iddia edildiği gibi uyuşturucu izine rastlanmadı.

Devamında Algun’un polise ve gardiyanlara verdiği bilgide, “söylediklerim yanlış anlaşıldı” dediği öğrenildi.