İddialara hukuk yoluyla cevap vereceğiz!

Yerli Paketlenmiş Su Üreticileri Birliği, yerli sularla ilgili bilimsel ölçümler ve değerlendirmelerin periyodik olarak Sağlık Bakanlığı web sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlandığını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki sektörü kendi ekonomik çıkarları uğruna “bilinçsiz ve acımasızca kötüleyen her kişinin, grubun, oluşumun ve kuruluşun” karşısında olacakları ve gereken tepkiyi göstereceklerini kaydetti. Açıklamada, söz konusu iddialara hukuk yoluyla cevap verileceği belirtildi.

Açıklamada, 1993 yılından beri gelişen paketlenmiş su üretim sektörünün tüm ekonomik krizlere ve engellere rağmen ekonomik varlığını sürdürmeye devam ettiği ve tüketicilerin desteğiyle bundan sonra da her şeye rağmen AB standartlarında gelişmeye ve ekonomik olarak büyümeye devam edeceği ifade edildi.

TUTDER üyelerine eleştirilerde bulunulan açıklamada, derneğin son dönemde yerli su üretim sektörünü, sanayi kuruluşlarını ve emektar üreticileri “hedef tahtasına koyduğu” savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük fedakarlıklarla ve emeklerle kurup geliştirdiğimiz AB standartlarındaki bu sektörü kendi ekonomik çıkarları uğruna bilinçsiz ve acımasızca kötüleyen her kişinin, grubun, oluşumun ve kuruluşun karşısında olacağız ve gereken tepkiyi misliye göstereceğiz.

Mesnetsizce ve bilimden uzak altı ve üstü boş söylemlerle bu sektörü kirletmek ve yıpratmak isteyenlere cevabımız boş söylemlerle değil hukuk yoluyla olacaktır.

Su olmadan hayat olmaz. Bu gerçekten hareketle, ülkemiz için su üretim sektörü stratejik ve desteklenmesi gereken bir ekonomik unsurdur. Dolayısıyla TUTDER üyelerinin keyfi ve ekonomik çıkarları ülkemiz ve toplumumuzun menfaatinden daha önemli değildir. Bu noktadan hareketle bu sektörün her koşulda devletimiz tarafından korunması artık bir seçenek değil zorunluluktur.

Tüketicinin zihnini bulandırmak isteyen ve yerli su ürünlerine olan güveni sarsmak niyetiyle bilim dışı yapılan iddialara karşı gereken cevaplar KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından net bir şekilde verilmiştir. Kaliteyle ilgili gerçekler ancak bilimsel ölçümler ve değerlendirmelerle açıklanabilir. Bu veriler periyodik olarak KKTC Sağlık Bakanlığı Web. Sitesinde şeffaf bir şekilde yayınlanmaktadır.”

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26/11/2022 15:03