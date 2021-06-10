İddialı dizi reyting kurbanı oldu!

Cuma günlerinde Star TV'de yayınlanan Akrep dizisi önümüzdeki hafta ekranlara veda edeceğini açıkladı.

1441 Productions imzalı Star TV dizisi Akrep için final kararı alındı. Dizi, önümüzdeki hafta yayınlanacak 26. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Esila Umut'un yer aldığı dizinin geçen cuma son sahneleri çekildi.

Bir anne kızın intikam öyküsü etrafında gelişen olayları konu alan Akrep, başından beri planlandığı gibi 26. bölümde final yapacak. Öte yandan dizinin önceden yapılan yurt dışı satışları nedeniyle bölüm sayısı uzatılmıştı.

Bu habere tepkiniz:



10/06/2021 17:46