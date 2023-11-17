İddianamede “Olası kasıt” yok aileler ayaklandı…

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüphelilerin her birinin 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Söz konusu iddianamede sanıklar “Taksir” yani “kusur işleme” suçuyla yargıç huzuruna gelecek anacak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaşanan olayda “Olası kasıt” suçunun işlendiğini savunuyor.

Şampiyon Meleklerin aileleri sosyal medyada adeta ayaklandı ve mücadelenin şiddetle artacağı mesajını verdi. Onlarca aile “Çocuklarımızın katilleri için sadece 22 buçuk yıl hapis cezası isteniyor” mesajı verdi.

İşte o paylaşımlar: