İddianamede “Olası kasıt” yok aileler ayaklandı…

ads ads ads ads
17/11/2023

ads
İddianamede “Olası kasıt” yok aileler ayaklandı…


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı.  İddianamede şüphelilerin her birinin 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Söz konusu iddianamede sanıklar “Taksir” yani “kusur işleme” suçuyla yargıç huzuruna gelecek anacak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaşanan olayda “Olası kasıt” suçunun işlendiğini savunuyor.

Şampiyon Meleklerin aileleri sosyal medyada adeta ayaklandı ve mücadelenin şiddetle artacağı mesajını verdi. Onlarca aile “Çocuklarımızın katilleri için sadece 22 buçuk yıl hapis cezası isteniyor” mesajı verdi.

İşte o paylaşımlar:          

 

17/11/2023 14:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İddianamede “Olası kasıt” yok aileler ayaklandı…
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.