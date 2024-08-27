İdil Rent A Car Plaj Tenisi Turnuvası tamamlandı
27/08/2024
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis plajında gerçekleşen İdil Rent A Car Plaj Tenisi Turnuvası karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Kategorilerde maçlar sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;
13+ Çift Erkekler
1 Florin Sorodoc - Zeka Başel
2 İbrahim Ağun - Avni Ersuner
13+ Çift Karışık Çiftler
1 Rahme Veziroğlu - Florin Sorodoc
2 İzem Civisilli - İbrahim Ağun
13+ Yeni Başlayanlar
1 Seda Can - Hasan Oduncuoğlu
2 İbrahim Can Arabacı - Yüksel Ciddi