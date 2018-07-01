İdil Şeytanoğlu’ndan önemli başarı

Uluslararası eğitmen ve koç İdil Şeytanoğlu, dünyanın en saygın eğitimcileri arasında yer alan Nick Craig’in sunduğu “ Otantik Liderlik ve Amaçları ” konulu eğitimi başarıyla tamamladı. Küresel birçok kuruluşun yönetici ve insan kaynakları müdürlerinin katıldıkları Otantik Liderlik ve Amaçları eğitiminde katılımcılara liderlere yaşadıkları hayat ve ellerindeki gücü nasıl doğru kullanabileceklerine ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı. İCF (uluslararası koçluk federasyonu), CTİ (koç eğitim enstitüsü), Gallup ve Association of Talent Development gibi kuruluşların eğitmenlik unvanlarına sahip, 34 yabancı ülkede eğitimler veren Kıbrıslı Uluslararası Eğitmen ve Koç İdil Şeytanoğlu başarıyla tamamladığı eğitimle ilgili amaçlarını şöyle sıraladı: “ Vermekte olduğum eğitimlere ve koçluklara daha derin anlamlar katmak, liderlerin işyeri ve hayatlarındaki amaçlarını daha net tanımlamalarını sağlamak, daha otantik liderler yetiştirmek ve bunların güçlü yanlarını ön plana çıkartarak ortaya çıkan sorunlarla bu yanlarıyla baş edebilmelerine yardımcı olmak.” Lha