İdlib konusu Rusya Güvenlik Konseyinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyini toplayarak Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleri ile İdlib'deki durumu görüştüğünü bildirdi.

Peskov, "Toplantıda özellikle devam eden saldırılar ve terörist bombardımanıyla ilgili endişeler dile getirildi." ifadelerini kullandı.

SMDK'den İdlib'de Rus saldırılarına tepki

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Rusya, Suriye'ye müdahale ederek, rejimin katliamlarına ortak olmuştur. Rusya, siyasi çözümü devre dışı bırakma çabalarına paralel olarak kasıtlı şekilde yerleşimleri bombaladı" dedi. Mustafa sözlerine "Uluslararası topluma hitap ederek) Artık katliamları, yıkımları, tehcirleri nihai olarak durdurmak için kararlar almak zorundasınız" diyerek devam etti.