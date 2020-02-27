İdlib'de 9 asker şehit oldu

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 9 asker şehit oldu. Saldırıda bazı askerler de ağır yaralandı.

Açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

Saldırıda bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

27/02/2020 23:52