İdlib'de İngiliz haber ekibi hedef oldu

Suriye ordusu, İdlib'i yoğun bombardıman altında tutmaya devam ediyor. İngiliz haber kanalı Sky News ekibi de saldırının hedefi oldu. İngiliz gazeteciler, Suriye ordusunun kasıtlı olarak kendilerini hedef aldığını iddia etti.

İngiliz haber kanalı Sky News ekibi, İdlib'e bağlı El Habit kasabasında Suriye ordusunun saldırılarıyla ilgili haber yaparken hedef oldu.

Sky News muhabiri Alex Crawford ve çekim ekibi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Crawford ilk önce Suriye ordusuna ait dronlerın yerlerini belirlediğini daha sonra saldırı düzenlendiğini söyledi.

İngiliz haber kanalıyla birlikte dolaşan Suriyeli iki aktivistten biri şarapnel parçalarından yaralandı.

İdlib'in diğer bölgeleri de yoğun bombardıman altındaydı.

Merkezi Londra'da bulanan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 600'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. Vurulan yerler arasında okullar ve sağlık merkezleri de var.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Rusya'nın destek verdiği Suriye ordusunun hava saldırılarında nisan ayının sonundan beri 209'u sivil 669 kişi hayatını kaybetti.

Evlerini terkedenlerin sayısınınsa 200 bini aştığı belirtiliyor.