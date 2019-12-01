İdlib'de Rejim ve Rusya'nın saldırıları sürüyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun saldırı düzenlemeye devam ediyor. Saldırılar sonucunda iki sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana İdlib kent merkezi çevresi, Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Kefer Secen ve Berse köylerine hava saldırısı düzenliyor.

Öte yandan Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyinde Serakib ilçesi, Kensafra beldesi, Şeyh İdris, Marrıthırme, Icazi, Katra, Semke, Tel Krisyan ve Hasköylerine hava saldırısı düzenledi.

Esed rejiminin İdlib'in güney kırsalında Tel Krisyan köyüne düzenlediği saldırıda iki sivil yaşamını yitirdi.

Ekim başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 50 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

01/12/2019 17:34