İdlib'e hava saldırısı

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, dün gece saatlerinden bu yana İdlib kent merkezinin çevresine, Marratinnuman ilçesine, Kefer Secne, Hamidiyye, Hazarin, Rüb'e el Cuz, Bsida, Hiş, Sellt Ez Zuhur ve Kirisaa köylerine hava saldırısı düzenleniyor.

Marratinnuman ve Hamidiyye'de birer, Sellt Ez Zuhur köyünde iki olmak üzere toplam dört sivil hayatını kaybetti, dokuz sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları da Hama ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan Rüb'e El Cuz köyüne hava saldırısı düzenledi.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran arasında gerçekleştirdiği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.