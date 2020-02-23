İdlib’le ilgili 4’lü Zirve 5 Mart’ta yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İdlib meselesindeki kararlılığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a telefon görüşmelerinde ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir” dedi.

İdlib için dörtlü zirve yapılacağını belirten Erdoğan, “Putin ile konuştum. Merkel ve Macron’a da ifade ettim. 5 Mart’ta Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz ” dedi.

23/02/2020 20:20