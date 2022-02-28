İdrar kaçırma tedavi edilmezse depresyona yol açabilir

Tıbbi olarak inkontinans olarak adlandırılan idrar kaçırma, kişinin idrarını tutamaması ve idrar torbası kontrolünü kaybetmesi olarak biliniyor. İdrar kaçırma kişinin sosyal, iş, cinsel kısacası tüm hayatını olumsuz etkiliyor.

İdrar kaçırma riskinin ilerleyen yaşla birlikte artmasına rağmen erken yaşlarda da görülebildiğinin altını çizen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, “Kadınlar, erkeklere göre idrar kaçırma sorunlarından daha fazla şikâyetçi. İdrar kaçırma genel olarak toplumda kişinin utanmasına neden oluyor. Birçok hasta doktorlarıyla idrar kaçırma durumunu konuşmaktan rahatsızlık duydukları için tedavisiz kalabiliyor. İdrar kaçırma sıklıkla meydana geliyor veya hayat kalitesini etkiliyorsa doktora görünmek ve tıbbi tedavi önerileri almak oldukça önemli. Hastaların çoğunda idrar kaçırma farklı tedavi seçenekleri ile tam tedavi edilebilir. Bu tedavi seçenekleri; pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi, ilaç tedavileri veya cerrahi tedavilerdir.” dedi.

İdrar kaçırma nedenlerine de değinen Yanaral, “İdrar kaçırma türleri; stres tipi idrar kaçırma, sıkışma tipi idrar kaçırma ve karışık tipte idrar kaçırma olarak üçe ayrılır. Ayrıca erkeklerde prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma gelişebilir. Tedavi edilmemiş idrar kaçırma durumu enfeksiyonları, ciltte kızarıklıkları veya cinsel sorunları beraberinde getirebilir. Ayrıca depresyon, stres, kendine saygının zedelenmesi ve utanmaya neden olabilir. Bu sorunlar kendinizi toplumdan ayırmaya, iş ve sosyal hayatınızın bozulmasına yol açabilir.

İdrar kaçırma teşhisinde fiziki muayene, hasta sorgulama formları, idrar günlüğü, idrar analizi, kalıntı idrar miktarı, ped testi, üroflovmetri, ürodinamik değerlendirme, sistoskopi ve görüntüleme işlemleri uygulanır. İdrar kaçırmaya neden olan durum tam olarak belirlenmelidir. Bazen prostat büyümesi gibi altta yatan rahatsızlığın tedavisi idrar kaçırmayı da düzeltmektedir. Koyulan teşhis sonrası ise Mesane Eğitimi, Pelvik Taban Kas Egzersizleri, ilaç tedavileri, Östrojen takviyesi ve cerrahi tedaviler bu sorunun tamamen ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. İdrar kaçırma ameliyatlarının birçoğu, kadın ve erkekte yapılan askı ameliyatları gibi, günübirlik olarak uygulanabilen, uygulaması kolay işlemlerdir. Diğer tedavilerin etkili olmadığı durumlarda artifisyel üriner sfinkter denilen idrar kelepçe ameliyatları ve mesane pili olarak bilinen sakral nöromodülasyon ile tam kuruluk sağlanabilmektedir.” şeklinde konuştu.

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28/02/2022 14:18