İEZB: Kıb-Tek’i peşkeş çekmeye çalışıyorlar

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB) hükümeti, ülkenin geleceğini karanlığa teslim etmekle eleştirdi.

Birlik açıklamasında, Kıb-Tek’in peşkeş çekilmeye çalışıldığı savunuldu.

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ve Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, KIB-TEK ve hükümeti eleştirdi.

“Her gün ‘daha kötü ne olabilir?’ diye uyanıyoruz ve bir bakıyoruz ki bir kötü haber daha; ama ilk defa göz göre göre ülkenin geleceğini karanlığa teslim ediyorlar. Hem de sadece halkın değil çocukların ve gençlerin de geleceğini karartıyorlar." denilen açıklamada, Kıb-Tek'in peşkeş çekilmeye çalışıldığı öne sürülerek "Artık yeter, bu ülke sahipsiz değil, bu ülke başıboş değil, bu ülkeyi yönetenler artık ellerini vicdanlarına koyma zamanı geldi.” ifadeleri yer aldı.

-“Omuz omuza mücadele edeceğiz”

İEZB açıklamasında, yapılmak istenen usulsüzlüklere izin verilmeyeceği ve omuz omuza mücadele edileceği vurgulanarak şunlara yer verildi:

“Kamu İhale Yasa Tasarısı değiştirilerek 50 milyon TL üzerindeki işletme yatırımlarının ihalesiz olarak 15 yıla kadar uzatılarak, enerjideki alım garantileri sebebiyle yüksek maliyetlerin artmasına, alternatif enerji yatırımlarının önünün kapanmasına, değişen enerji sektöründeki yeniliklerin doğal gaz LNG, alternatif enerji, güneş, rüzgâr vs. yatırımlarının 15 yıl süreyle kapatılıp, enerji sektörünün özel sektöre teslim olmasına, enerjide özel tekelin oluşmasına olanak sağlanmasına izin verilemeyecek. Her zaman her koşulda yan yana omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.”

05/04/2023 15:40