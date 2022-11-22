İEZB’nin temel elektrik ve matematik eğitimleri başladı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB), Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği ile iş birliğine giderek temel elektik eğitimi ve matematik eğitimlerine başladı.

İEZB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik sektörüne ilgi duyan ve bu sektörde çalışmak isteyen kişilerin mesleğe kazandırılmasını amaçlayan protokol gereğince, temel elektrik ve temel matematik konularında 20 saatlik teorik ve pratik içerikli dersler veriliyor.

İskele merkez olmak üzere civar köylerden katılımın sağlanabilmesi amacıyla İskeledeki İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinde yapılan eğitimlerde başarılı olan kişilere sertifika verilecek ve KTEMB üyesi firmalarda iş imkânı sağlanacak.

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22/11/2022 15:31