IFAB'dan ''5 oyuncu değişikliği kuralı'' için yeni teklif

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28/10/2021

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IFAB'dan ''5 oyuncu değişikliği kuralı'' için yeni teklif

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Danışma Heyeti, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'den beri maçlarda uygulanan 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale getirilmesini teklif etti.

IFAB'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA başkanlığındaki IFAB Futbol ve Teknik Danışma Heyeti toplantısı, video konferans yoluyla düzenlendi.

Toplantıda, 8 Mayıs 2020'de başlatılan ve mayısta 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılan profesyonel futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değişikliği yapmasına izin veren kuralın, kalıcı olması önerildi.

Teklif, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda ele alınacak.

28/10/2021 09:36
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TAGS: 5 oyuncu değişikliği kuralı
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