İfade alma işlemlerine başlandı

Yenierenköy açıklarında yaşanan mülteci faciasında kurtarılanların tedavisi Mersin’de sürüyor.

Anadolu Ajansının haberine göre Silifke Devlet Hastanesinde tedavi gören 36 göçmenden 26’sı taburcu edildi

Hastanede 1’i çocuk 10 kişinin tedavisine ise devam ediliyor. Bu kişilerden ikisinin yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

Bu arada, biri Iraklı, diğerleri Suriyeli 52 göçmenin, yürütülen soruşturma kapsamında ifade alma işlemleri başladı.Göçmenlerin bazılarının, teknenin su alınca battığı bilgisini verdikleri belirtildi.

Dün, Yenierenköy’ün yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.