İflas açıklaması: Paran yok dediler

“Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga geçmişte finansal anlamda zor günler yaşadığını paylaştı.

"NEDEN HERKES PARAM OLMADIĞINI SÖYLÜYOR?"

Financial Times’a konuşan ünlü şarkıcı, 2009 ve 2011 yılları arasında çıktığı ikinci dünya turnesi Monster Ball esnasında iflas ettiğini açıkladı.

36 yaşındaki şarkıcı, “Herkesi arayıp ‘Neden herkes param olmadığını söylüyor? Çok saçma. Listelerde ilk sıraya yerleşmiş beş şarkım var’ dedim. Bana 3 milyon dolar borcun var dediler” ifadelerini kullandı.

‘Popüleritesi ve yaptığı sağlam işlerle’ bu durumdan kısa sürede kurtulmayı başaran şarkıcı, Forbes verilerine göre 2018 yılında 50 milyon kazandı.

"PARAYI VE ŞÖHRETİ ÖNEMSEMİYORUM"

Pop yıldızı olarak bir kariyeri hedefi olmasının parayla ilgisi olmadığını sık sık belirten yıldız, “Bir sanatçı olmanın en güzel yanı hayalinizin hep yaşayacağını biliyorsunuz çünkü ben maddi dünyayla çok ilgilenmiyorum. Parayı ve şöhreti önemsemiyorum” ifadelerini kullandı.

KONSERİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALDI

Gaga, geçtiğimiz yaChromatica Ball kapsamında çıktığı Miami konserini yarıda kesmek zorunda kalmıştı. Kötü hava koşulları nedeniyle The Hard Rock stadyumunda yapılan konserini 6 şarkı kala bırakmak zorunda kalan Gaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında gözyaşlarına boğuldu.

Hesabında bir video yayınlayan şarkıcı, ağlayarak tüm hayranlarına teşekkür etti. Şarkıcı “Miami’deki konseri gerçekten bitirmeye çalıştık ama yapamadık. Çünkü yağmur dursa bile bulunduğumuz yere çok yakın yıldırımlar düşüyordu” ifadelerini kullandı.

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11/10/2022 11:50