İflas eden ünlü tenisçi kupalarını satıyor!

Maddi açıdan zor günler geçiren eski Alman tenisçi Boris Becker, kupalarını satıyor.

İflas eden efsanevi tenisçi Boris Becker, kazandığı kupaları açık artırmayla satışa çıkardı.



İngiltere’nin başkenti Londra'da açık artırmaya çıkarılan eşyaların içinde kupaların yanı sıra Becker'in madalyaları, raketi, ayakkabıları ve kıyafetleri de var.



Ünlü tenisçinin iflasında ayrıldığı eski eşi ve sevgililerine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlarla Nijerya'da petrol sektöründe yaptığı yatırımların rol oynadığı belirtiliyor.



Londra merkezli bir bankanın alacağı için açtığı dava sonrası mahkeme geçen yıl Boris Becker'in iflasına karar vermişti.



Boris becker 17 yaşında Wimbledon'ın kazanan en genç isim olarak tarihe geçmişti.



Efsanevi tenisçinin kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.