İflasını açıklayan Boris Becker hakim karşısında

Boris Becker 2017'de iflasını açıkladı. Buna karşın 2 Wimbledon ve bir de Olimpiyat çiftler şampiyonluk kupasını teslim etmedi.



Becker iflasıyla ilgili 24 maddenin 4'ünde suçlu bulundu. Diğer 20 maddeyle ilgili henüz karar verilmedi.



Becker'in lüks aracını 1,23 milyon dolara sattığı ancak bu parayı sakladığı ve yaklaşık 3 milyon dolarlık evini beyan etmediği iddia ediliyor.



Sporcuyken 50 milyon doların üzerinde gelir elde eden Becker, antrenörlük kariyerinde gelirlerinin çok düştüğünü söylemişti.

Bu habere tepkiniz:



09/04/2022 10:13