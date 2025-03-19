İftar programına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gençler ile iftar programında bir araya geldi.

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri, DAÜ Rektör Yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

Kuran tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptı.

Daha sonra sırasıyla Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından tasavvuf müziği dinletisi yer aldı.

İftar programının açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, ramazan ayının manevi atmosferinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kılıç, ramazanın sadece bir oruç tutma dönemi değil, aynı zamanda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikte olmanın önemini bir kez daha hatırladıkları çok özel bir ay olduğunu kaydetti.

“Bugün düzenlenen iftar programı da, yalnızca bir yemek organizasyonu değil, aynı zamanda gönülleri bir araya getiren, samimiyetin ve dayanışmanın pekiştiği bir buluşmadır. Hep birlikte oruçlarımızı açarken, bu güzel atmosferde dostluklarımızı, kardeşliğimizi ve yardımlaşma kültürümüzü güçlendireceğimizi belirtmek isterim.” ifadelerine yer veren Kılıç, bugün burada bu güzel anı paylaşarak, hem ramazanın anlamını daha derinden kavrayacak hem de birbirleriyle olan bağları pekiştireceğini belirtti.

“Hep birlikte geçireceğimiz bu güzel akşamın, hem ramazanın manevi havasını hem de üniversitemizin dayanışma ruhunu yansıtacağına olan inancımızı yineleyerek sözlerime son veriyorum.” diyen Kılıç; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ramazan diledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ramazan akşamında, iftar programında yer almanın ve aynı duyguyu paylaşmanın her inançlı insanın gurur duyduğu bir ortam olduğunu kaydetti.

Ramazan ayının insanlar için paylaşım ayı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Bu inanç, İslam alemini geleceğe taşımak anlamında birleştirmektir. Bu birleşmenin iyi günlere vesile olması için hepimiz elimizden gelen gayreti her zaman yapmamız gerekiyor.” dedi.

“İslam aleminin güçlü ve kuvvetli olması hepimiz için bir ihtiyaçtır.” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şanslı bir coğrafyada olduklarını kaydetti.

Mücahit ile Mehmetçiğin birlikte kan akıttığı toprakların vatan olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, özgür bir şekilde yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, “Özellikle buraya gelmemizin sebebi; öğrencilerimiz ile birlikte iftar ve sahur yapmak, öğrencilerin konularıyla ilgili, yurt yatırımları ve spor tesisleriyle ilgili konuları görüşmekti.” diye konuştu.

Ramazan-ı Şerif'in hayırlı ve mübarek olmasını dileyen Bak, üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelerek iftar ve sahur yaptıklarını belirtti.

Ramazanın bereketini paylaştıklarını dile getiren Bak, “Manevi değerlerimizi korumak çok önemli. Ülkemizin bölgedeki durumu nedeniyle de baktığımız zaman güçlü bir ülke olmak zorundayız. Türkiye’nin gücü İslam alemi için çok önemli bir konumdadır.” ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin yüzyılı olduğunu belirten Bak, KKTC’ye spor yatırımları yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Türkiye olarak KKTC’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Bak, çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

“Gençlerimize ve ülkemize güveniyoruz. Geleceğimiz sizlersiniz. Her şey güçlü Türkiye ve güçlü KKTC için...” diyen Bak, KKTC’nin her zaman yanında olduklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Bu anlamlı gecede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, DAÜ’de sizlerle bu güzel iftar sofrasını paylaşmak, benim içinde büyük bir mutluluk.” dedi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Tatar, ambargolar ve izolasyonlara rağmen KKTC’de 144 farklı ülkeden öğrencinin bulunduğunu dile getirdi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok şeyler başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Çünkü biz sizlere, gençlerimize, Anavatan’ımıza ve dost ülkelere güveniyoruz.” diye konuşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının 60 yıl önce her türlü saldırıya rağmen dik durduğunu ve direndiğini söyledi.

Tatar, “Bu anlamlı ramazan akşamında, bu iftar sofrasını sizlerle paylaşmanın bizler için ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha paylaşıyorum. Hepinize bir kez daha başarılar diliyorum.” dedi.

“Mutlak suretle inançlı olmayı, maneviyatı, değerlerimizi ve kim olduğumuzu unutmadan yaşamımızı devam ettirmeliyiz.” ifadelerini kullanan Tatar, yaşam boyu eğitimin önemine değindi, gençlere çalışmalarında başarılar diledi.