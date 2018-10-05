İGA Bilişim Şirketi tüm dünyaya örnek olacak

İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı'nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde olacak. Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanacak.

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu.

Bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetleri İGA Bilişim şirketine emanet olacak.

Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirecek.