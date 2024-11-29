Iga Swiatek'e 1 ay men cezası: Yasaklı madde tespit edildi

Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı, Iga Swiatek verilen men cezasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.



Iga Swiatek'in ağustos ayında girdiği testte yasaklı maddelerden birine rastlandığı ve bir aylık men cezası verildiği belirtildi.



Açıklamada, "22 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında geçici men cezası nedeniyle üç turnuvayı kaçıran oyuncunun sekiz gün daha cezası kaldı" ifadeleri yer aldı.



Swiatek'in testinin pozitif çıkmasının ardından karara 10 gün içinde itiraz ettiği, itirazın başarılı olmasından dolayı geçici men cezasının açıklanmadığı belirtildi.

AVUSTRALYA AÇIK'TA OYNAYABİLECEK

Eski dünya 1 numarası Iga Swiatek, aldığı bir aylık cezanın büyük bir kısmını tamamladı.



23 yaşındaki tenisçi sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta oynayabilecek.



Avustralya Açık, 12 -26 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

IGA SWIATEK'İN 2024 PERFORMANSI

Kariyerinde beş grand slam şampiyonluğu bulunan Iga Swiatek, bu sezon teklerde beş şampiyonluk yaşadı.

Swiatek Katar Açık, Indian Wells, Madrid Açık, İtalya Açık ve Fransa Açık'ta zafere ulaştı.

Polonyalı tenisçi, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.