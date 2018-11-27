İğneli çilek krizi Yeni Zelanda’ya sıçradı

New Zealand Herald'ın haberine göre, Güney Adası'ndaki Geraldine kenti sakini, bir süpermarkette aldığı çilekten iğne çıktığını, ama zarar görmediğini anlattı.

Yeni Zelanda Tarım Bakanlığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Daha önce Avustralya'da, yerel üreticilerin çileğine iğne yerleştirmekle suçlanan 50 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı bildirilmişti. İğneler ayrıca muz ve elmalarda tespit edilmişti.

Ayrıca İngiltere ve Rusya'da bazı şirketlerin, Avustralya'dan tarım ürünleri ithalatını durdurduğu belirtilmişti.