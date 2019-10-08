İgor Yusin 8 gün daha tutuklu kalacak

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Ülkemize Ercan Havalimanı’ndan 22 kilo uyuşturucu madde ile gelen Rus uyruklu zanlı İgor Yusin ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ertuğ Akşahoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Akşahoğlu, huzurda bulunan zanlı İgor Yusin'in 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada gümrük memuru tarafından tasarrufundaki bavulda yapılan aramada 20 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 kilo ağırlığında türü henüz tespit edilemeyen beyaz renk maddeler bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Ertuğ Akşahoğlu, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının henüz ifade vermediğini belirtti. Polis, zanlının konu maddeleri KKTC’de aranan bir şahsa getirdiğini ve konu maddelerin Güney Kıbrıs’a gönderileceğinin öğrenildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili emare alınan konu uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini ayrıca mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan aranan sahsın olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

08/10/2019 15:46