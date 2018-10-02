İğrenç Yemek Müzesi açılıyor

Dünyanın ilk 'İğrenç Yemek Müzesi', 31 Ekim'de İsveç'in üçüncü büyük şehri Malmö'de açılacak. Sergide, dünyanın çeşitli yerlerinde tüketilen ancak 'iğrenç' olarak nitelendirilen yemekler yer alacak.

Üç ay boyunca açık olacağı belirtilen müzede Ham boğa penisi, İsveç'ten mayalı ringa balığı, Peru'dan kavrulmuş domuz ve Sardinya'dan gelen kurtlu kaşar peyniri gibi yiyecekler yer alacak.

Müze, daha önce İsveç Helsingborg'ta açılan 'Başarısızlık Müzesi'ni kuran Dr. Samuel West tarafından kuruldu.

West, The Local'a yaptığı açıklamada, 'Başarısızlık Müzesi' ile yeni hazırlanan 'İğrenç Yemek Müzesi'ni kıyaslayarak "Yemek müzesinin etkileşimi çok daha yüksek ve daha interaktif. Başarısızlığı yalnızca bir dereceye kadar hissedebilirsiniz. Fakat eğer gözünüzün önünde çürümüş bir köpek balığı varsa hiç görmemiş olmayı dilersiniz" ifadelerini kullandı.