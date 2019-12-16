İHA Geçitkale Havaalanı’ndan havalandı
Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev için saat 11.10 sıralarında Geçitkale Havaalanı’ndan havalandı.
16/12/2019
HK
|
|
Türkiye’den bu sabah Geçitkale Havaalanı’na getirilen Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi.
Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev için saat 11.10 sıralarında Geçitkale Havaalanı’ndan havalandı.
Dalaman Deniz Hava Komutanlığı’ndan saat 04.00’te havalanan İHA, saat 09.00 sıralarında Geçitkale Havaalanı’na inmişti.
Bayraktar TB2 tipi İHA’nın ilk görevinde yaklaşık 10 saat havada kalması planlanıyor.