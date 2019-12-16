İHA ilk görev uçuşunu yaptı

Bu sabah Geçitkale Havalimanı’na ulaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) bugün saat 11:00’de ilk görev uçuşunu yaptı.

İHA, Sivil Havacılık Dairesi hava trafik kontrolörleri koordinesinde uçuşlarını gerçekleştirdi.

Bakanlar Kurulu’nun Cuma günü, Geçitkale Havaalimanı’na İnsansız Hava Araçları için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına tahsis etmesinin ardından ilk İHA bu sabah havalimanına ulaşmıştı.

Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 04:00’te sorunsuz bir uçuşun ardından Geçitkale Havalimanı’na inmişti.

Bakanlar Kurulu, Cuma günkü toplantısında Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine Geçitkale Havalimanının insansız hava araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir.

16/12/2019 20:40